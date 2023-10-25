النائب حازم الجندى: كلمة مصر أمام مجلس الأمن تعكس اهتمامها بالقضية الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن بيان مصر الذى ألقاه سامح شكرى وزير الخارجية خلال جلسة مجلس الأمن بشأن "الوضع فى الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية"، جدد إعلان موقف مصر الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم العمليات العسكرية التى يقوم بها الإحتلال الإسرائيلى فى وجه المدنيين فى فلسطين، والمطالبة الفورية بوقف إطلاق النار، وكافة الممارسات التى تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريا وبقوة السلاح.

وأكد الجندى، فى بيان له، أن الدولة المصرية ما زالت تتصدر مقدمة الدول التى تدافع عن القضية الفلسطينية وتعتبرها جزء لا يتجزأ من قائمة أولوياتها وسياستها الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر ستظل تدافع عن حق الشعب الفلسطينى الشقيق فى أرضهم وتصعيد الممارسات الإسرائيلية اللانسانية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والمطالبة بتحرك المجتمع الدولى بقرارات عاجلة وتطبيق عقوبات للضغط على الكيان الإسرائيلى بوقف جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.

ولفت إلى أن كلمة وزير الخارجية بعثت برسائل مصر أمام العالم بوحشية الجرائم التى ترتكبها سلطات الاحتلال على أراضى قطاع غزة ومعاناة الأطفال والنساء الذين راح منهم عدد كبير بدون ذنب، مشيرا إلى أن العالم جميعا عليه أن يقف وقفة صارمة فى وجه كافة اختراقات نصوص القانون الدولى الذى طالما جاء ليطبق مبادىء العدل والمساواة وحقوق الإنسان.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، مصر ستظل مفتاح الحل للقضية الفلسطينية من خلال كافة تحركاتها على المستوى العربى والدولى من أجل إنقاذ المدنيين العزل الذين فقدوا أكثر من 5 آلاف ضحية معظمهم من الأطفال والنساء نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية الإجرامية.