حياة كريمة والأورمان تسلمان 60 مشروع تمكين اقتصادى وأكشاك للمستحقين بالمنوفية

القاهرة - سامية سيد - فى إطار تقديم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للفئات الأكثر احتياجًا، واستكمالا لجهود مؤسسة "حياة كريمة" المستمرة مع جمعية الأورمان، لتفعيل بروتوكول التعاون المُبرم بينهما لتنفيذ 2000 مشروع للحالات المستحقة للدعم فى كافة محافظات الجمهورية، تواصل المؤسستان تنفيذ فعاليات تطبيق التمكين الاقتصادى لتصل محطتها الحالية إلى محافظة المنوفية لتسليم 60 مشروع تمكين اقتصادى و15كشك، بالإضافة إلى توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية.

يأتى ذلك فى إطار انطلاقة مؤسسة حياة كريمة كإحدى مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لتنفيذ مبادرة "600 ألف باب رزق"، التى تستهدف توفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديًا والمستحقة للدعم مع التركيز على الأشخاص من ذوى الهمم والمرأة المعيلة.

كما تواصل المؤسسة بالتعاون مع جمعية الأورمان بحث الحالات المستحقة لتوفير سبل الدعم المختلفة لهم، ذلك إيمانًا منها بدورها فى تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

جديرًا بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة تواصل جهودها بالتعاون مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من أجل توصيل الدعم للمواطنين فى المحافظات، والذى يأتى بالتزامن مع عبور قوافل التحالف الوطنى المُحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح لدعم الشعب الفلسطينى جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، الذى أسفر عن سقوط الألاف الضحايا والمصابين.