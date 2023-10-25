شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الجيش المصرى صمام الأمان للمنطقة والحكمة الرشيدة مبدأ القوات المسلحة فى التعامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن القوات المسلحة المصرية الرشيدة وفقا لما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، خلال تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس، هى صمام الأمان للمنطقة بالكامل.

وأضاف غنيم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ مسؤولية البلاد فى 2014 عمل على تطوير الفلسفة العسكرية المصرية فى الإدارة، حيث استطاع إنشاء الكيان العسكرى أو القيادة الاستراتيجية بالقرب من العاصمة الإدارية، بحيث تكون مجمعا عسكريا جديدا بالكامل ويتوافق مع المتطلبات الجديدة فى ملفات الحوكمة وتشكيل قاعدة البيانات الموحدة، واستطاعت القوات المسلحة المصرية تقديم شكل جديد للمقاتل المصرى مجهزة وفق أحدث المعايير العالمية فى الزى والتسليح والتدريب، وهناك تنوع كبير فى تسليح الجيش المصري الذي أصبح من أقوى الجيوش فى المنطقة ولكن هذه القوة يتم استخدامها برشد وحكمة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عمل على تغيير مفهوم التحول الرقمى داخل كافة وحدات الجيش المصرى، والاعتماد على تسجيل البيانات والمعلومات على قاعدة معلومات مؤمنة بالكامل، ومحمية بكل الوسائل الحديثة، مؤكدا أن:" نصر أكتوبر سيظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة، وروح أكتوبر هي روح التضحية والفداء في سبيل الوطن، واعتزاز بجيل من الأبطال ضحى من أجل أن تظل راية وطنه عالية خفاقة".