شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إفريقية النواب يطالب مجلس الأمن بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بالقضايا التى تناولها السفير سامح شكري وزير الخارجية فى كلمته خلال مؤتمر صحفى عقدته المجموعة العربية على هامش اجتماع مجلس الأمن، مؤكداً أن وزير الخارجية عبر بكل الصدق عن رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأعلن " سليم " اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية المصرى بأن الشرق الأوسط مقبل على منعطف خطير تنبئ عنه الأزمة الحالية فى غزة مع تفاقم الأوضاع واستمرار التصعيد العسكري، مطالبا بالوقف الفورى والمستدام لاطلاق النار لتُعفى المنطقة من ويلات الصراع واتساع رقعته، وأنه يجب الابتعاد عن ازدواجية المعايير، وأن تسمى الأعمال بأسمائها، ولا يمكن أن يتم التغاضى عن توصيف ما يتم اقترافه ضد حقوق الإنسان والعقاب الجماعى وقتل المدنيين الأبرياء فى الوقت الذى يجرم فيه الدفاع عن النفس وهو حق مشروع.

وأعلن الدكتور محمد سليم اتفاقه التام مع السفير سامح شكري بالرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين الذى يعتبر من جرائم الحرب والعمل على تجنب أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار مشيداً بتأكيد وزير الخارجية المصرى على أن ما تفعله إسرائيل فى غزة لا يبرر الدفاع عن النفس، وهو مبدأ فى ميثاق الأمم المتحدة وأن يخرج عن إطار الشرعية ليأتى إلى الإساءة بهذا الكم الهائل لمعاناة المدنيين، وأن هناك ضرورة لاحتواء هذه الأزمة ورفض كامل لكل ما يعد جرائم حرب خاصة ما يتعلق بالتهجير ويجب تجنب محاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وأن الشعب الفلسطينى ملتزم بحقوقه والشعوب العربية مصرة على استرداد هذه الحقوق الفلسطينية.

وأكد الدكتور محمد سليم على ضرورة ان يعمل مجلس الأمن على تنفيذ رؤية مصر وتأكيد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية بأنه يجب على مجلس الأمن تحمل مسئولياته ووقف العمليات العدائية فى غزة.