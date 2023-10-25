نقيب الصيادلة للنشرة: أي حرب على لبنان قد تفاقم الحالة المأساوية التي نعيشها على مستوى الدواء

أوضح نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم، في تصريح لـ"النشرة"، أن "الواقع على مستوى الدواء في ظلّ الأوضاع الحالية وإنعكاسات الحرب في غزة على لبنان سيء، خصوصًا إذا كان لبنان متجهًا إلى الحرب، الأمر الذي سيزيد معاناة الصيادلة ومعاناة المرضى والذي سينعكس سلبًا على كل القطاعات الصحية".

وأشار سلوم إلى أن "عدداً كبيراً من أدوية السرطان غير متوفر حاليًا، كذلك بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة والمستعصية، إضافة إلى غلاء أسعار الأدوية غير المدعومة، وبالتالي أي حرب على لبنان قد تفاقم الأوضاع والحالة المأساوية التي نعيشها في لبنان".

وكشف سلوم أننا "كنقابة صيادلة، لجأنا مع الصيادلة إلى ترشيد صرف الدواء إلى المرضى ومنع التخزين والإحتكار، تجنبًا لتكرار سيناريو 2021- 2022".