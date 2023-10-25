اكد الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تننتي في تصريح ان "تبادل إطلاق النار استمر على طول الخط الأزرق اليوم". وأضاف: "خلافاً لبعض التقارير، لم يتم استهداف أو إصابة أي دوريات تابعة لليونيفيل خلال هذه الاشتباكات، ولا يزال حفظة السلام التابعين لليونيفيل يتابعون مهامهم ويواصلون أنشطتهم، بما في ذلك الدوريات".

كانت هذه تفاصيل خبر تيننتي نفى استهداف أو إصابة أي دورية تابعة لليونيفيل خلال الاشتباكات على الخط الازرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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