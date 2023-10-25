خامنئي: الكيان الإسرائيلي عاجز عن مواجهة جنود المقاومة الفلسطينية وأميركا شريكة بجرائمه في غزّة

أشار المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إلى أنّ "أميركا شريكة في جرائم الكيان الصهيوني في غزّة ويديها متلطختان بدماء الأطفال والنساء"، موضحًا أنّ "أميركا تدير جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزّة".

ولفت إلى أنّ "على الحكومات الإسلامية ألا تقف مكتوفة الأيدي أمام المجرمين. والنصر حتما لفلطسين"، مشددًا على أنّ "المقاومين أثبتوا أنّهم مستعدون وثابتون خلال فترة العدوان وسيبقون كذلك خلال الأيام المقبلة أيضًا".

وذكر خامنئي أنّ "الزيارات العاجلة لرؤساء أميركا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى الكيان الصهيوني تعكس قلقهم من انهيار هذا الكيان"، موضحًا أنّه "لو لم تشعر هذه الدول بخطر انهيار الكيان الصهيوني لما استعجلت في جولاتها التضامنية معه".

ورأى أنّ "الكيان الإسرائيلي ينتقم من النساء والأطفال لأنه عاجز عن مواجهة جنود المقاومة الفلسطينية".

كلام خامنئي جاء خلال لقائه أعضاء "المؤتمر الوطني لتكريم شهداء محافظة لرستان"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسميّة- إرنا.