"حزب الله" نعى عنصرًا آخر سقط "على طريق القدس"

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حيدر جواد الترشيشي "علي" من بلدة الناصرية في البقاع، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس".

وفي وقت سابق من اليوم نعى حزب الله عنصرين له.