النشرة: قصف مدفعي اسرائيلي من موقع جل العلام استهدف اطراف راميا وعيتا الشعب

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن قصف مدفعي اسرائيلي من موقع جل العلام استهدف اطراف راميا وعيتا الشعب. كما افاد تحليق كثيف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق المناطق الجنوبية الحدودية.

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