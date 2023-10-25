على فياض: غزّة يجب أن تنتصر ونحن نتحرك برؤية تأخذ بعين الإعتبار مصالح الأمة والمصالح الوطنية

إعلام منطقة جبل عامل الأولى.

النائب علي فياض من دبين: المقاومة تفكر وطنياً وإقليمياً، وهي تتمسك بدورها وواجبها ومسؤولياتها تجاه الصراع الشامل مع الكيان الصهيوني.

ذكر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، أنّ "في يوم واحد نفّذ العدو الإسرائيلي 390 غارة، وقضى فيها على ما يقارب 450 إنسان في غزة، بحيث تجاوز عدد الشهداء الخمسة آلاف بينهم ألفا طفل، في حين دمّر لغاية الآن، 180 ألف وحدة سكنية وتجارية، وللتذكير في حرب تموز 2006 دمّر العدو كلياً أو جزئياً 120 ألف وحدة سكنية وتجارية".

وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لعنصره وسام محمد حيدر في حسينية بلدة دبين الجنوبية، أشار إلى أنّه يوجد "دمار وقتل غير مسبوق للمدنيين الذين لا ملجأ ولا مفرَّ لهم، وهذا لم يحصل في التاريخ الحديث، إنّ أخطر من القتل للمدنيين هو شرعنة قتل المدنيين الفلسطينيين وتسويفه وتبريره من قبل الغرب أي الأميركيين والأوروبيين تحت عنوان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، كما أعلنت أميركا في موقف رسمي رفضها لوقف إطلاق نار إنساني، وإزاء ذلك لم نعد نجد الكلمات المناسبة لوصف وإدانة واستنكار ما يحصل، فكل الكلمات عاجزة وكل العواطف والمشاعر قاصرة".

ورأى فياض أنّ "الحرب على غزة في ظل الإمعان الصهيوني في التوحش وفي ظل الغطاء الغربي، تدفع الشعوب الإسلامية إلى حالة من الغضب غير قابلة للضبط، ولا تترك مجالاً لأرضية قانونية وشرعية مشتركة تتفاعل عبرها الأمم والمجتمعات وتتعاون من خلالها لإنتاج مستقبل إنساني آمن وإيجابي، فما يحصل هو فعلاً أكبر تهديد للأمن والإستقرار الدوليين".

وشدد على "أننا نعتبر أنفسنا كمقاومة في لبنان في مختلف تنويعاتها الأيديولوجية والسياسية في قلب هذه المعركة وفي صميمها، لأن هذه معركة كل شريف وحر، وكل من يؤمن بالكرامة الإنسانية"، مؤكدًا أنّ "غزة يجب أن تنتصر في هذه المعركة، لأنه لا سمح الله، فيما لو تمكن العدو من تحقيق أهدافه في غزة، فإن السيناريو ذاته سينقله إلى لبنان على نحوٍ أشرس وأكثر عنفاً، ويخطئ من يقلل من أهمية وقيمة إستراتيجية الدور الذي تقوم به المقاومة في الجنوب اللبناني على الحدود مع فلسطين، فلقد أدخلت هذه المقاومة العدو الإسرائيلي في معركة إستنزاف وإشغال وتشتيت لقواه، وهي معركة تؤدي دوراً إنهاكياً له ميدانياً ومعنوياً".

ولفت إلى أنّ "المقاومة تخوض هذه المعركة وتديرها بكل شجاعة وحكمة وثبات وقدرة وإرادة صلبة وقدرات عالية وتجهيز متقدم وخبرات إحترافية راكمناها على مدى سنوات طويلة، وبصراحة، فإن معركتنا هذه لمؤازرة غزة والدفاع عن لبنان، وفق أهداف واضحة وحسابات دقيقة ومعادلات مسؤولة وأفق مفتوح".

وأكد النائب فياض أنّ "مقاومتنا تفكر وطنياً وإقليمياً وهي تتمسك بدورها وواجبها ومسؤولياتها تجاه الصراع الشامل مع الكيان الصهيوني، دون أي إستعداد للتفريط بالمصالح الوطنية اللبنانية، ونحن نتحرك في إطار رؤية شاملة تأخذ بعين الإعتبار مصالح الأمة والمصالح الوطنية".