قوى الأمن عمّمت صورة 3 مطلوبات للقضاء أقدمن على سرقة محفظة إحدى المواطنات في عين السكة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة 3 مطلوبات للقضاء أقدمن بتاريخ سابق على سرقة محفظة إحدى المواطنات تحتوي على مبلغ مالي داخل محل لبيع المجوهرات في محلة عين السكة، وذلك من خلال استغلالهنّ للاكتظاظ في المحل. علمًا أنهنّ قمن بعدة سرقات مماثلة في المحلة المذكورة.

وحذّرت من "مغبّة الوقوع ضحية مثل هذه العمليات"، وطلبت ممن يعرفون عنهنّ شيئًا، أو مكان وجودهنّ، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 466383-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات. "علمًا أنّ كل من يساهم في الإفادة بأي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقاً للقانون".