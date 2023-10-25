قبلان: الضرورة العليا للبنان تفترض حسم الملف الرئاسي بأسرع وقت ممكن

توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، بالشكر الى "كل زعيم وقيادي لبناني يسابق طبول الحرب بالسعي للإنقاذ الرئاسي. وهنا أقول: الضرورة العليا للبنان تفترض حسم الملف الرئاسي بأسرع وقت ممكن، بل كل ساعة مطلوبة للإنقاذ الرئاسي لأنّ الوقت ينفد واللحظة تاريخية، والحل بالتعامل مع التسوية الرئاسية كعائلة سياسية واحدة بعيداً عن لعنة السفارات، وتجربة الغرب بغزة ليست أكثر من وحشية ونفاق وامتهان للقتل والإبادة والفظاعات".

ولفت الى ان "لبنان ككيان قلعة صمود استراتيجي، والمقاومة التي تتصيّد الترسانة الإسرائيلية بطريقة صادمة تقدّم دماء شهدائها قرباناً للبنان الدولة والسلم الأهلي والشراكة الوطنية، وعينها على حماية الدولة ومؤسساتها من بالوعة الفراغ ولعبة السفارات وجواسيس الجمعيات الدولية وسواترها. شكراً مخضّبة بدماء أشرف مقاومين لكل قيادي يبادر إلى عقد تسوية رئاسية سريعة وفاءً لشراكتنا الأبدية وأمانينا وعائلتنا اللبنانية الواحدة".