ارتفاع مستمر في الحرارة غدا مع غبار في الأجواء وتحذير من خطر اندلاع الحرائق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ترافقها رياح ناشطة اعتبارا من الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات كما تنخفض نسبة الرطوبة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، ترافقها رياح ناشطة اعتبارا من الظهر بخاصة في المناطق الجنوبية مع غبار في الأجواء يؤدي الى سوء في الرؤية أحيانا، كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الجمعة: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، بينما يستمر الارتفاع في الداخل كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات، وتنشط الرياح.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية أحيانا اعتبارا من الظهر.