عزالدين: المقاومة تمارس حقها الطبيعي ودورها في تحرير ما تبقّى من الأرض المحتلة

شدد النائب حسن عز الدين على "أن المقاومة الإسلامية التي تعمل في مسارها الجهادي، تحمي الوطن والثروات، وتؤكد معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهي تمارس حقها الطبيعي ودورها في تحرير ما تبقّى من الأرض المحتلة التي ما زال هذا العدو يدنسها، كما تمارس حق الدفاع ضد أي عدوان أو اعتداء على لبنان كان بسيطاً أو كبيراً، مادياً أو بشرياً، في سياق المعادلة التي فرضتها المقاومة على العدو على طول خط التماس مع فلسطين المحتلة".

واشار الى "إن المقاومة تؤكد وتجدد دعمها وتأييدها لكل إجراءات فصائل المقاومة الفلسطينية التي تراها مناسبة في مواجهة هذا الكيان الصهيوني، والمقاومة الإسلامية تعتبر نفسها جزءاً من محور متكامل مترابط متناسق يعمل طبق استراتيجية موحّدة ومتفق عليها، وهي في جوهر هذا الصراع وصلبه، وتعمل طبق مخططها ورؤيتها واستراتيجيتها وبرنامجها، لا طبق ما يريده العدو أو يحاول العدو أن يجرنا إلى مكان لا تريده المقاومة".