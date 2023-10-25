نواب بيروت الاولى: ضرورة تشدّد المخاتير في معاملات افادات السكن وغيرها المرتبطة بالسوريين

اجتمع نواب بيروت الاولى، غسان حاصباني ونقولا صحناوي ونديم الجميل وهاكوب ترزيان وجهاد بقرادوني وجان طالوزيان، للتداول بوضع وجود السوريين غير القانوني في المنطقة، حيث أكد المجتمعون في بيان، "ضرورة تشدّد السلطات المختصة بتطبيق القانون لا سيما في ما يتعلق بالنقاط الاتية: الايجارات التجارية والسكنية المخالفة. العمل غير القانوني. التجمعات الكبرى والتجول على الدراجات النارية بطريقة غير قانونية. الزامية تسجيل عقود الايجار في البلدية. الكشف على الاقامات" .

كما شدد المجتمعون على "ضرورة تشدّد المخاتير في معاملات افادات السكن وغيرها المرتبطة بالسوريين". وقرروا متابعة هذا الملف مع المعنيين والمسؤولين من خلال خطوات عملية سيعلن عنها في حينه، والاستمرار حتى خلو المنطقة من المخالفات.