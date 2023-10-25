وزير الدفاع الروسي زار منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا، حيث تفقد مركزًا قياديًا وتباحث مع قادة عسكريين كبار، على ما أعلن الجيش الروسي في بيان بدون أن يحدد متى حصلت الزيارة.

ووصل شويغو إلى مركز "فوستوك" في شرق أوكرانيا في مروحية، وفق مقطع فيديو بثه الجيش، وعرض عليه القادة العسكريون تقريرًا حول الوضع على الجبهة وتدريب الوحدات الخاصة الروسية المكلفة تسيير الطائرات بدون طيار.

كما بحث مع عسكريين كبار الاستعدادات قبل الشتاء ولا سيما تجهيزات التدفئة للجنود، بحسب بيان الجيش.

وحصلت الزيارة في وقت كثفت القوات الروسية هجماتها في الأسابيع الأخيرة على مدينة أفدييفكا الصناعية في شرق أوكرانيا.

وتعود آخر زيارة لشويغو للجبهة إلى مطلع آب عندما ظهر في مقطع فيديو يتفقد مركزًا قياديًا.