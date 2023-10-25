قائد الجيش الثالث الميداني يؤكد الاستعداد القتالي: جاهزون لطي الأرض

الشارقة - اميمة ياسر - قال اللواء أركان حرب شريف العريشي قائد الجيش الثالث الميداني، إن الجيش حاليا في أعلى درجات الكفاءة القتالية.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني في مدينة السويس، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن رجال الجيش الثالث الميداني جاهزون لطي الأرض، في نطاق المسئولية أو في أي مكان آخر، يتم تكليفهم بالانطلاق إليهم.

وأشار إلى أنهم يضعون نصب أعينهم المصلحة العليا للوطن، ويحافظون على أمنها وأمنها، ويهبون أنفسهم وأرواحهم فداءً لتراب الوطن.

وأكّد أنهم لا يدخرون جهدا في التدريب، ويمضون في طريقهم بخطوات واثقة وثابتة وببصيرة واعية، ورؤية واضحة، ويواصلون الليل بالنهار ليبقوا حائط الصد والدرع الواقي ضد كل من يحاول العبث بمقدرات الوطن.

ووجه الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم اللا محدود للجيش الثالث الميداني ما كان له عظيم الأثر في وصل إليه من قدرة قتالية كبيرة وروح معنوية عالية.

وهذه الفرقة يُطلق عليها بأنها صمام الأمان للجيش الثالث الميداني، وهي درة تاج العسكرية المصرية.

وتأسست هذه الفرقة عام 1956، وشاركت في العديد من الحروب مثل 1956 و1967 و1973 وحرب تحرير الكويت، وكانت في مقدمة الصفوف هناك.

ويذكر من بطولات هذه الفرقة تاريخيا، تأمين عبور القوات المسلحة في حرب السادس من أكتوبر، وكان من بين أبرز مهامها القتال في ثغرة الدفرسوار وصد محاولة دخول العدو الإسرائيلي للسويس والإسماعيلية.