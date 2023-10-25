دائماً كونوا جاهزين .. السيسي للشعب والجيش: وانت بتمتلك القوة والقدرة لازم تستخدمها برشد وعقل

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس السيسي منذ قليل خلال تفتيش حرب الفرقة الرابعة بالجيش الثالث الميداني : أكتوبر بالنسبالنا ، ليه معنى كبير أوي ، هو مرور من يأس للأمل ، من هزيمة لنصر

بالتالي كل سنة وبنتذكر الجهد والتضحية اللي قدمتها مصر والقوات المسلحة

وتابع عايز أقولكم :

الأمن القومي والحفاظ عليه بيتردد بشكل كبير وده دور أصيل للقوات المسلحة وهو حماية الحدود المصرية

وأضاف : ولازم هنا أؤكد أن مصر عبر تاريخها القديم والحديث ماكنتش بتتجاوز حدودها ، دائماً تحافظ على أرضها دون أن تمس .

وأكد : الجيش المصري هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي

وتابع : في ظل الظروف الموجودة في المنطقة دلوقتي ، وكلامي للعسكريين والمدنيين

وأضاف :

-مهم أوي وانت بتمتلك القوة والقدرة انك تكون بتستخدمها بتعقل وبرشد وبحكمة ولا تطغي وما يبقآش عندك أوهام بقوتك

-انت عندك عشان تحمي بلدك وتدافع عن نفسك وتتعامل بعقل ورشد وصبر

-أوعى الغضب والحماسة تخليك تفكر بشكل تتجاوز فيه وتقول في وقت من الأوقات ماكنش لابد اننا نتجاوز كده

-اوعى اوهام القوة تدفعك انك تاخد قرار وتعمل اجراء تخليك تقول انا مكنتش دارس كويس ومدفوع بغضبي وحماس

-بقول الكلام ده للقوات المسلحة وشعبنا المصري

-نتعامل مع كل الأزمات بشكل وبصبر عشان نحقق كل شئ بدون تجاوز

-تطورات أزمة قطاع غزة نعمل للوصول لإيقاف هذا الصراع ووقف اطلاق النار وايقاف نزيف الدم

-وبنسعى جاهدين عشان نعمل احتواء التصعيد ومساندة المدنيين في قطاع غزة