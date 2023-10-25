انت الان تتابع خبر تركيا تحيد قيادية بتنظيم "بي كي كي" شمال العراق.. من هي "سارية آتيلا"؟ (صورة) والان مع التفاصيل

وتتخفى "سارية" تحت اسم "روزارين شمسينان"، وانضمت إلى التنظيم عام 2007، وتبين أن لها أنشطة ميدانية اجتماعية لمصلحة التنظيم في هاكروك، وفقا للأناضول.

بغداد - ياسين صفوان - وذكر وكالة الأناضول، ان "الاستخبارات تمكنت من تحييد "سارية آتيلا" مسؤولة بأكاديميات التدريب في التنظيم، بعملية بمنطقة هاكروك شمالي العراق.

وفي السياق، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، تحييد 3 عناصر من "بي كي كي" مدرجين على قوائم المطلوبين، خلال عملية في ولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وذكر الوزير عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أحد العناصر مدرج على النشرة البرتقالية و2 آخرين على النشرة الرمادية.