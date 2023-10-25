شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سوريا.. ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية بريف درعا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية في ريف درعا إلى 11 من العسكريين السوريين بينهم 4 ضباط. وأضافت أن ما لا يقل عن 10 آخرين أصيبوا بجراح جراء القصف الجوي الإسرائيلي بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، على كتيبة الرادار بمحيط بلدة قرفا، واللواء 12 بمنطقة ازرع بريف درعا الشمالي، والتي طالت مستودعات للصواريخ والسلاح ورادار للدفاعات الجوية، ما أدى لتدميرها.

وكانت إسرائيل استهدفت مساء أمس، بأكثر من 7 صواريخ سرية عابدين العسكرية الواقعة بين قريتي عابدين وجملة في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا.

وتعتبر سرية عابدين، إحدى المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام السوري القريبة من الجولان السوري المحتل.

وجاء ذلك، ردا على قصف مرتفعات الجولان السوري برشقة صواريخ انطلقت من ريف درعا الغربي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 41 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 30 منها جوية و11 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 90 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 83 من العسكريين بالإضافة لإصابة 103 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

بدورها، أعلنت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري مقتل 8 عسكريين وإصابة 7 في هجوم إسرائيلي على عدد من النقاط العسكرية في ريف درعا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن ثمانية عسكريين قتلوا وأصيب سبعة آخرون جراء هجوم إسرائيلي استهدف فجر اليوم الأربعاء عدة نقاط بريف درعا جنوب غرب سوريا.

وذكر مصدر عسكري في تصريح للوكالة “حوالي الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من نقاطنا العسكرية في ريف درعا”.

وأضاف المصدر أن الهجوم أدى إلى “ارتقاء ثمانية شهداء عسكريين وإصابة سبعة آخرين بجروح، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إن طائراته المقاتلة استهدفت بنية تحتية وقاذفات مورتر تابعة للجيش السوري فيما قال إنه رد على إطلاق صاروخين من سوريا صوب إسرائيل.