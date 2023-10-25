مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني: خروج 12 مستشفى من الخدمة في غزة إما بسبب القصف أو انتهاء الوقود.. والطاقم الصحي “مُنهك”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني “نبال فرسخ”، أن الوضع الصحي في قطاع غزة أصبح على حافة الهاوية بسبب القصف المستمر والمتواصل على المنشآت المدنية والمستشفيات في قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات لـ “الحدث”، أن هناك ما يقارب 12 مستشفى في قطاع غزة المحاصر خرجت عن الخدمة نهائيا بسبب القصف أو نفاد الوقود، مشيرة إلى أن الأطقم الصحية والطبية منهكة إلى حد كبير.

وطالبت بضرورة إدخال المزيد من المساعدات والمستلزمات الطبية إضافة إلى الوقود اللازم، ليتمكن الطاقم الطبي من استكمال مهامه في مستشفيات غزة.