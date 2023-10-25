أستاذ في العلاقات الدولية: وزير خارجية أوروبا حذر من “السقوط الأخلاقي” وهناك مظاهرات في بعض دول الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الأستاذ في العلاقات الدولية بجامعة باريس الدكتور “خطار أبو دياب”، أن وزير خارجية أوروبا حذر من السقوط الأخلاقي لدول الاتحاد الأوروبي بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” عبر قناة “الإخبارية”، أن هناك انقسام في فرنسا بسبب الأزمة الحالية ما بين مؤيد لرأي ماكرون المساند لتل أبيب وما بين معارض.

وأوضح أن هناك العديد من المظاهرات اندلعت في معظم دول الاتحاد الأوروبي للتنديد بحرب إسرائيل على غزة، مشيرا إلى أن هذه التحركات الجماهيرية تشكل ضغطا على صناع القرار الأوروبي.