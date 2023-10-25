باكستان تجدد مطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

جددت باكستان مطالبتها بضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف غارات القوات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.

وأوضح المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم خلال مشاركته في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن باكستان تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، محذراً من أن مواصلة سقوط الضحايا بين المدنيين يجعل النزاع أكثر خطورة واتساعًا.

وطالب بضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة في ظروف آمنة، مشيراً إلى أن الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات والتهجير القسري تعتبر انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم الحرب