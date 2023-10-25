شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتواصل مع وكيل نجم مانشستر سيتي لإقناعه بالإنضمام للعالمي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية رغبة مسئوولي نادي النصر السعودي، في التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تواصل بين مسؤولي النصر ووكيل أعمال دي بروين

ويرغب مسئولي العالمي في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، والذي يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومجموعة مميزة من اللاعبين المحليين والأجانب.

وحسب الإعلامي الشهير رودي جاليتي، أوضح تواصل مسئوولي نادي النصر السعودي مع وكيل كيفين دي بروين لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لترتيب لقاء مع اللاعب.

وقال جاليتي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “إكس” “تويتر سابقًا” إن مسئوولي نادي النصر يرغبون في شرح مشروعهم الرياضي بالتفصيل للاعب صاحب الـ 32 عامًا، من أجل إقناعه بفكرة الانتقال للفريق الأصفر.

ويحيط الغموض بمستقبل كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي، حيث يعد سجل إصاباته الكثيرة عاملًا في التشكيك حول إمكانية استمراره مع النادي الإنجليزي.

ويغيب دي بروين، عن صفوف مانشستر سيتي بسبب إصابة أجبرته على الخروج بعد 23 دقيقة من المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرنلي.