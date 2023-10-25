استشهاد طفل فلسطيني جراء قصف إسرائيلي في مخيم "جنين"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد الطفل عيد نبيل قاسم مرعي (15 سنة)، مُتأثرًا بجروح أصيب بها، فجرًا، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الشبان بطائرة في مُخيم "جنين" بشمال الضفة الغربية المُحتلة.

وكانت طائرة إسرائيلية، قد أطلقت صاروخين على الأقل صوب مجموعة من المواطنين في محيط مقبرة مخيم شهداء جنين؛ ما أدى لاستشهاد الشبان: محمد قدري الصباح، ومحمود الفايد، ومحمد أبو قطنة، إضافة إلى إصابة الطفل مرعي بالشظايا، وأعلن عن استشهاده لاحقا.

وبارتقاء الطفل مرعي، ترتفع حصيلة الشهداء في مخيم جنين جراء قصف طائرات الاحتلال فجرا إلى أربعة.

يذكر أن 104 فلسطينيين استشهدوا جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، بينهم شهيدان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

وأفادت مصادر بالقطاع بأن ثمانية أشخاص، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا في قصف منزل مُكون من أربعة طوابق، فيما أصيب آخرون، ولا يزال عدد منهم تحت الركام.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ19 على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، الذين تقصف منازلهم على رؤسهم، إضافة إلى الدمار المهول في المنازل، والبنايات، والأبراج والشقق السكنية، وفي البنية التحتية.