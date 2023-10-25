أوكرانيا: وفاة وإصابة 1647 طفلًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، مقتل 508 أطفال وإصابة 1139 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم 25 أكتوبر، تأثر أكثر من 1647 طفلًا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 508 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1139 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ492 حالة، وتليها خاركييف بـ304 حالات وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 131 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي سياق متصل قررت الحكومة الأسترالية تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 20 مليون دولار أسترالي (12 مليون دولار أمريكي).

أعلن ذلك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا).

وقال ألبانيز: "أعلنا اليوم أن أستراليا ستقدم مساعدة دفاعية إضافية بقيمة 20 مليون دولار لأوكرانيا، على شكل معدات صناعية مبتكرة ومطورة محليا".

من جانبها، أشارت صحيفة (كانبيرا تايمز) الأسترالية إلى أن حزمة المساعدات الجديدة ستشمل معدات إزالة الألغام وأجهزة الأشعة السينية المحمولة وطابعة معدنية ثلاثية الأبعاد وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار طورتها الشركات أسترالية.

وأوضحت أن الحكومة سترسل أيضًا طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية من طراز E-7A Wedgetail إلى ألمانيا لدعم جهود المساعدة الإنسانية والعسكرية الدولية في أوكرانيا.

وفي سياق متصل أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، وصول نحو 27 ألفا و700 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى 16.63 مليون شخص.

وأضافت الوكالة حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 23 ألفا و200 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن 14.82 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.