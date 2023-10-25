رئيس وزراء ماليزيا : تعرضت للتهديدات بعد أن تحدثت عن حقوق الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الأربعاء عن أنه تعرض للتهديد من قبل بعض البرلمانيين الأوروبيين؛ بعد أن تحدث عن حقوق الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

وأكد رئيس الوزراء الماليزي وفقا لما أوردته صحيفة (مالاي ميل) الماليزية على موقعها الإلكتروني أنه "لن يخاف من هذه التهديدات"؛ إلا أنه لم يكشف عن هويات هؤلاء البرلمانيين أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي أصدرت تصريحات تهديدية ضده.

وقال "إنه سيصدر بيانا واضحا بشأن هذا الأمر في وقت لاحق".. مشيرا إلى أن "التهديدات جاءت على شكل تصريحات، أحدها صدر مباشرة من نواب أوروبيين لم يذكر أسماءهم".

وأضاف إبراهيم "أن الأمر لا يمثل مشكلة بالنسبة له ، لدينا عمل لنقوم به وسنواصل القيام به ، علينا أن نعبر عن وجهات النظر من ماليزيا" مؤكدا أنه "ليس قلقا على سلامته" .. معربا عن ثقته "في قوة الشرطة الماليزية للتعامل مع التهديدات الأمنية المحلية".

من جانبها .. أكدت الشرطة الماليزية تعزيز تأمين رئيس الوزراء .. موضحة أن هذه التهديدات قد تكون مرتبطة أيضا بمسائل اقتصادية وتجارية.

وفي سياق متصل استشهد 8 فلسطينيين على الأقل، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

وأفادت مصادر بالقطاع بأن ثمانية أشخاص، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا في قصف منزل مُكون من أربعة طوابق، فيما أصيب آخرون، ولا يزال عدد منهم تحت الركام.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ19 على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، الذين تقصف منازلهم على رؤسهم، إضافة إلى الدمار المهول في المنازل، والبنايات، والأبراج والشقق السكنية، وفي البنية التحتية.

واستشهد أمس الثلاثاء أكثر من 800 ، غالبيتهم من النساء والأطفال، في 47 قصفا، نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي.

ووصل عدد الشهداء منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر إلى أكثر من 6000 شهيد، وأكثر من 18 ألف مصاب.

وفي سياق متصل قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،إن "بعض القوى السياسية في الغرب أثبتت عدم قدرتها على إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حتى بعد ظهور تقارير عن (ذبح) آلاف الأطفال في قطاع غزة " .

وأكدت زاخاروفا - تعليقا على تقارير نقلت عن بيانات (اليونيسف) تؤكد مقتل أكثر من 2300 طفل في قطاع غزة منذ تصاعد النزاع - "الحاجة الملحة للموافقة على قرار من مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن " .

وأضافت - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - " هذا هو الأمر الأكثر وضوحا والأبسط إلى حد ما، والذي يجب القيام به في هذا الوضع: ببساطة إصدار بيان أو قرار، أو وثيقة تتضمن دعوة موحدة لوقف إطلاق النار، وتسوية الوضع وما إلى ذلك " .

وبحسب اليونيسف، فقد قُتل أكثر من 2300 طفل، وأصيب أكثر من 5300 آخرين في قطاع غزة، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع على مدى 18 يوما.

وبحسب بيان المنظمة، فإن أكثر من 400 طفل يقتلون ويجرحون يوميا جراء قصف الاحتلال المتواصل على القطاع.