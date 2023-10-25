إعصار أوتيس يضرب المكسيك وسط توقعات بأضرار كارثية

ياسر رشاد - القاهرة -

ضرب إعصار "أوتيس" المكسيك اليوم الأربعاء بالقرب من مدينة أكابولكو السياحية الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 165 ميلا في الساعة.. وسط توقعات بتسببه في أضرار كارثية.

وحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - من أن الإعصار "أوتيس"، وهو من الفئة الخامسة .. مشيرا إلى أنه قد يخلف أضرارا كارثية، ويتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة مع توقع هطول الأمطار.

يذكر أن المكسيك الواقعة بين المحيط الهادئ وخليج المكسيك، تتعرض لعواصف عاتية عديدة خلال موسم الأعاصير الذي يمتد من مايو وحتى نوفمبر،

والكثير من هذه الأعاصير تكون مدمرة لكن الدمار الذي تتسبب به يعتمد على نقطة دخول الإعصار إلى اليابسة.