أسعار مواد البناء.. طن الحديد يرتفع 4 آلاف والأسمنت 180 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ارتفعت أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وطوب بشكل كبير في الأسواق خلال اليومين الماضيين، بالمقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي.

ويرصد الخليج 365 أسعار الحديد والأسمنت والطوب، وفقا للتجار، حيث تكون هذه الأسعار النهائية التي يتم البيع بها للمستهلك، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الحديد ارتفعت ما يقرب من 4 آلاف جنيه، حيث سجل سعر طن حديد عز 37 ألف جنيه بعد أن كان يتراوح بين 33 ألفا وحتى 33.500 جنيه الأسبوع الماضي.

كما سجل سعر طن الحديد الاستثماري 35 ألفا و600 جنيه، بعد أن كان بـ31 ألفا و500 جنيه الأسبوع الماضي.

كما ارتفع سعر طن الأسمنت أيضًا حيث سجل طن الأسمنت السويدس 1300 جنيه، بعد أن كان 1230 جنيها الأسبوع الماضي، وسجل سعر طن أسمنت السهم 1200 جنيه بعد أن كان 2050 جنيها.

وارتفع أيضًا سعر سعر الطوب الأحمر مقاس 24×11×6 سم ليسجل الألف طوبة 1000 جنيه بدلا من 850 جنيها، كما سجل الآلف طوبة مقاس 24×11×12 سم 1,600 جنيه.

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