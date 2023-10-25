رئيس عربية النواب: كلمة وزير الخارجية أمام المجموعة العربية بشأن غزة حاسمة

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب كلمة السفير سامح شكرى وزير الخارجية المصرى أمام المجموعة العربية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته على هامش اجتماع مجلس الأمن بالحاسمة والواضحة والمعبرة عن رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأوضاع الصعبة والمتردية فى قطاع غزة خاصة أن وزير الخارجية أكد بكل وضوح أن الشرق الأوسط مقبل على منعطف خطير تنبئ عنه الأزمة الحالية فى غزة، مع تفاقم الأوضاع واستمرار التصعيد العسكري.

وطالب "أباظة" فى تصريحات صحفية اليوم، مجلس الأمن الاستجابة الفورية لمطلب مصر والذى يحظى بتأييد كبير وواسع النطاق إقليميًا وعربيًا ودوليًا والذى يتمثل فى الوقف الفورى لإطلاق النار لتُعفى المنطقة من ويلات الصراع واتساع رقعته كما أشار وزير الخارجية المصرى لذلك الأمر وأنه يجب أبضًا البعد ازدواجية المعايير وأن تسمى الأعمال بأسمائها لا يمكن أن يتم التغاضى عن توصيف ما يتم اقترافه ضد حقوق الإنسان والعقاب الجماعى وقتل المدنيين الأبرياء، فى الوقت الذى يجرم فيه الدفاع عن النفس وهو حق مشروع.

وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة اتفاقه التام مع مع إعلان وزير الخارجية الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين ووصفه لهذا الأمر بأنه من جرائم الحرب والعمل على تجنب أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار مثمنًا تأكيد السفير سامح شكرى على أن ما تفعله إسرائيل فى غزة لا يبرر الدفاع عن النفس وهو مبدأ فى ميثاق الأمم المتحدة وأن يخرج عن إطار الشرعية ليأتى إلى الإساءة بهذا الكم الهائل لمعاناة المدنيين وأن هناك ضرورة لاحتواء هذه الأزمة ورفض كامل لكل ما يعد جرائم حرب خاصة ما يتعلق بالتهجير ويجب تجنب محاولة تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إنه يجب على المجتمع الدولى بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة أن يساند ويدعم الجهود المكثفة التى تقودها مصر بقيادة الرئيس السيسى من أجل تهدئة الأوضاع داخل قطاع غزة والضفة الغربية مؤكدًا أن الأمر يتطلب الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات الدولية لاجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الوقف الفورى لعملياتها الوحشية ومجازرها البشرية ضد الفلسطنين.