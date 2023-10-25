شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أول تطبيق لعودة العمل بالتوقيت الشتوى منذ إقرار القانون.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "اظبط ساعتك"، استعرض خلاله أول تطبيق لعودة العمل بالتوقيت الشتوى منذ إقرار القانون، حيث يبدأ اعتبارًا من الغد الخميس بتأخير الساعة 60 دقيقة، والإنجليز طبقوها فى مصر فترة الاحتلال منذ 82 سنة، وتم إلغاؤه فى مصر وعودته 3 مرات، فقد طبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر إبريل الماضى، وجاء قرار الدولة في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

فقد قررت الحكومة العمل بـ التوقيت الصيفى لمدة 6 شهور كاملة، ومن المقرر بداية التوقيت الشتوى من الخميس الأخير لشهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة "23:59"، ومع بداية يوم الجمعة، وهو أول تطبيق للتوقيت الشتوى منذ العمل بالقانون، وجاء نص القانون كالتالى: "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة"، ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

الفرق بين التوقيت الصيفى والشتوى

والتوقيت الشتوي أو ما يعرف بالتوقيت القياسي هو نظام تأخير الساعات ساعة واحدة، ويمكن القول أن التوقيت الصيفي هو التوقيت الشتوي في نصف الكرة الجنوبي، ويعود ذلك لحركة الشمس بين المدارات الشمالية والجنوبية، إذ تكون الشمس في نصف الكرة الجنوبي أقرب في شهر ديسمبر منها في النصف الشمالي، ففي الوقت الذي يتغير فيه التوقيت في نصف الكرة الجنوبي للصيفي، يتحول الوقت في نصف الكرة الشمالي للتوقيت الشتوي.

والتوقيت الصيفي هو تغيير في التوقيت الرسمي للدولة ويتم مرتين سنويا ولمدة عدة أشهر من كل سنة، وفي التوقيت الصيفي يتم إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، حيث تقدم عقارب الساعة 60 دقيقة، ويكون الرجوع للتوقيت العادي "الشتوي" يكون في موسم الخريف، والهدف من زيادة ساعة للتوقيت الرسمي هو تبكير أوقات الشغل والفعاليات العامة الأخرى، والتوقيت الصيفي ليس بدعة مصرية كما يظن البعض، حيث تطبقه 87 دولة على مستوى العالم، بمعدل 40% من دول العالم، بينهم كل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل توفير الطاقة، وإليكم التفاصيل كاملة:

"اظبط ساعتك".. أول تطبيق لعودة العمل بالتوقيت الشتوى منذ إقرار القانون.. يبدأ اعتبارًا من الخميس بتأخير الساعة 60 دقيقة.. والإنجليز طبقوها فى مصر فترة الاحتلال منذ 82 سنة.. وتم إلغاؤه فى مصر وعودته 3 مرات



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