شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد "مستقبل وطن": القوات المسلحة تمتلك تاريخ ناصع البياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن الجيش المصرى العظيم هو درع الوطن الذي قدم ولا يزال العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن السيادة المصرية برشد وحكمة.

وأضاف هلال، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، خلال تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس، حول الحكمة والرشد الذى تتمتع به القوات المسلحة وتوجيه التحية إلى القوات المسلحة، قائلا: "أوجه للقوات المسلحة كل التحية وكل التقدير وكل الاعتزاز بدورها في وقت الحرب ووقت السلم.. واسمحوا لي أن اهنئ القنوات المسلحة بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد"، تأكيد على الدور الوطنى العظيم للقوات المسلحة فى المنطقة وعلى مر التاريخ.

وأكد أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، أن القوات المسلحة تمتلك تاريخ ناصع البياض وضربت أروع وأشرف وأنبل الدروس على مر التاريخ فى الحفاظ على تراب الوطن، وحماية حقوق الشعب المصري، وحماية حدود الوطن ولها إسهامات كبير فى التقدم والازدهار الذى تشهده الدولة في الداخل، حيث قدم رجال القوات المسلحة نموذج فريد في التضحية، متابعا: "انتصار أكتوبر المجيد ضرب أكبر معاني التضحية والفداء والبطولة من رجال القوات المسلحة، هؤلاء الرجال الذين سطروا أسمائهم بحروف من نور بطولاتهم في تاريخ العسكرية المصرية، وهذا ليس بجديد على رجال القوات المسلحة البواسل الذين يضحون بأرواحهم من أجل رفعة هذا الوطن".