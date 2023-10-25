شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: القوات المسلحة المصرية درع أمان للمنطقة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصرى، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أثناء تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة فى الجيش الثالث الميدانى بالسويس، تضمنت العديد من الرسائل أبرزها دور القوات المسلحة الباسلة فى حماية وحفظ الأمن والسلام والسيادة المصرية.

وأضاف نائب رئيس حزب الحرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد خلال كلمته أن التعامل بصبر وحكمة ورشد فى الامور من أبرز السمات التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية، وأن التاريخ خير شاهد على ذلك، فعلى مر التاريخ لم تكن القوات المسلحة الباسلة معتدية ولكنها رشيدة تتعام بصبر وحكمة ورشد مع الأمور جميعها، مشيدا بمكانة وقوة الجيش المصري وتصنيفه سواء الإقليمى او العالمى، مؤكدا أن هذا التصنيف لم يكن من فراغ ولكن القيادة السياسية تعمل طوال الوقت على تحديث الجيش المصرى بأعلى وأحدث الإمكانيات.

وأكد نائب رئيس حزب الحرية، أن ذكرى انتصار أكتوبر المجيدة ستبقى محفورة في أذهان المصريين، تخليدًا لقوة إرادته في تحقيق الانتصار، مهما بلغت الصعوبات، وأنها ستظل ذكرى لواحدة من أعظم الملاحم التي خاضها الجيش المصري، من أجل استرداد أراضيه المحتلة وحماية حدوده، وأظهر الجيش تفوقا عسكريا أصاب العالم بالذهول، بعد سنوات من الترويج لجيش الاحتلال، وأنه القوة التي لا تقهر".