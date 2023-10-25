«مصر أكتوبر» يشيد بحديث الرئيس السيسي خلال "تفتيش الحرب": حمل رسائل هامة

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس، ضمن الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، مؤكدة أن مصر تمتلك جيشا ورئيسا يملكون من الرزانة والعقل والحكمة ما يجعلهم جديرين بحماية وحفظ أمن مصر القومي وسيادتها على أراضيها.

وأضافت"مديح"، أن نصر أكتوبر المجيد سيظل نبراسا للمصريين جيلا بعد جيل للعبور من المحن والأزمات إلي الأمل والنصر والعزة، منوهة أن المصريين قيادة وشعبا يستلهمون منه قيم الشجاعة والحكمة، تلك الملحمة التاريخية العظيمة التي تذكر العالم بعظمة الجيش المصري كل عام، وتشهد على أن مصر لم ولن تفرط فى شبر من أرضها أبدا.

وأشارت إلى أهمية كلمة الرئيس السيسي، أن مصر لم ولن تتجاوز حدودها على مر العصور، وأن استخدام القوة والقدرة لابد أن يكون بحكمة ورشد، لافتة إلى أن هدف مصر وجيشها الأساسي والرئيسي هو حماية أمنها القومي وسلامة أراضيها وليس استخدام القوة للتجاوز.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت العديد من الرسائل للجميع فى الداخل والخارج بأن الدولة المصرية قادرة وقوية وجاهزة لحماية أراضيها وأمنها القومي فى أي لحظة يتطلب الأمر ذلك ولكن بحكمة ورشد دون تجاوز وأن مصر دائما دولة سلام تدعو للسلام.