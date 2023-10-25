"الإصلاح والنهضة": كلمة الرئيس السيسى فى اصطفاف تفتيش الحرب "خطاب تاريخى"

القاهرة - سامية سيد - قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، في اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة بالجيش الثالث الميداني "خطاب تاريخي"، واصفا الخطاب بأنه "روشتة واضحة" ليس فقط لحل أزمة غزة ولكنه "بيان عملي" لكيفية إدارة الحكم بفكر وعقلية ونفسية رجل الدولة.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الكلمة تضمنت رسائل عدة لكافة الأطراف ذات الصلة داخليا وإقليميا ودوليا وأن رمزية التوقيت والظرف له دلالة واضحة على ما يمكن تسميته "القوة الحكيمة".

وأكد عبد العزيز على أن الكلمة أيضا تضمنت توازنا بين النظرة السياسية والعسكرية والنظرة الإنسانية للأحداث، دون أن تقودنا العاطفة لمنزلق صعب أو تحجمنا حسابات العقل عن نصرة الحق وإعادة الحقوق لأصحابها.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن ما تضمنته الكلمة من "فلسفة الحكم" في الجمهورية الجديدة هو عامل داعم يشعرنا بالطمأنينة والثقة ليس فقط على مصر ولكن على مصير الأمة العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية.