شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا سياسيا: خطاب الرئيس السيسى يكشف جاهزية مصر لأى سيناريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تفقده إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، تضمنت رسائل تبرز قوة مصر وحكمتها في التعامل مع الأوضاع ومواجهة أي اعتداءات تمس أمنها القومي، وأن مصر لديها جاهزية لاي سيناريو الحماية حدودها.

وأضاف "مطر" فى تصريحات لليوم السابع، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اتسمت بالقوة والحكمة والرشد، وهو نفس النهج الذى تتسم به القوات المسلحة المصرية.

وأشار إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة مدرعة بالجيش الثالث الميداني، تضمنت تحفيز مؤسسات الدولة والشعب بالتسلح بالعلم والمعرفة وعدك الانسياق لاتخاذ أى قرار غير مدروس، وأن لا يتم التحرك تحت ضغط من الغضب والحماسة والتعامل مع كل الأزمات بصبر.

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه رسالة لجميع دول العالم بأن الجيش سيحفظ أمن مصر القومي دون تجاوز.