شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الحصرى: مصر خاضت معركة لاستعادة سيناء من براثن الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن سيناء لديها مكانة خاصة في قلب كل مواطن مصرى، فقد عانت هذه البقعة الجغرافية الغالية، على مدار عقود من حروب كان أخرها الحرب على الإرهاب التى نالت كثير منها لكن القيادة السياسية نجحت فى استعادة "سيناء" من جديد، لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل عكفت طيلة الأعوام الماضية على تنفيذ خطة تنمية متكاملة على أرض الواقع.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة، خلال تصريحات لــ"الخليج 365"، أن أرض الفيروز تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة خاضت تنمية زراعية كبرى من خلال استصلاح حوالى 500 ألف فدان، كما تشمل أيضا خطوط لمد شبكات المياه ومحطات الرفع وتدعيم البنية التحتية المرتبطة بالتعليم والصحة، فضلا عن التوسع في تدشين محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، حيث تم تنفيذ محطة تحلية مياه مصرف بحر البقر بقدرة حوالى 5.6 مليون متر مكعب معالج / يوم، وقد تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة معالجة فى العالم.