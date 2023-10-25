وزير الدفاع التقى فرونتسكا: لبنان ملتزم القرارات الدولية وحريص على الإستقرار

أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا " حرص لبنان على سلامة اليونيفيل واستمرارها في القيام بالمهام المنوطة بها"، شاكراً القوة الدولية على" تضحياتها وعلى كل ما قدمته ولا تزال من أجل الحفاظ على الاستقرار في لبنان".

وشدد سليم على" التزام لبنان القرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701"، لافتاً إلى "أهمية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب في ظل التعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل".

واكد" وجوب ان يتوقف النزاع وسفك الدماء في غزة والسعي الى حل الصراع في المنطقة على قاعدة قرارات الأمم المتحدة التي تعالج جذور هذا الصراع" .

بدورها اكدت فرونتسكا أن "الأمم المتحدة ملتزمة مساعدة لبنان في المجالات كافة لا سيما دعم الجيش اللبناني وتمتين التعاون والتنسيق بين وحدات الجيش وقوات اليونيفيل لحماية امن واستقرار لبنان".