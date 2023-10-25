طائرات إسرائيلية استهدفت مدارج مطار حلب والدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك"، بأنّ "الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تتصدى لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف مطار حلب الدولي". ولفتت إلى أنّ "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء المياه الإقليمية قبالة السواحل السورية، والصواريخ استهدفت مدارج مطار حلب الدولي".

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