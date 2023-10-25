"أوجيرو": باشرنا تنفيذ خطة الطوارىء بعد تقديمها إلى القرم وميقاتي

اعلنت اوجيرو أنه "قدمنا إلى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي خطة الطوارئ الخاصة بـ "أوجيرو" وقد باشرت الهيئة بتنفيذها". واضافت :" نحن في "أوجيرو" لا نتمنى سوى السلام للبنان ولشعبه، ولكن إذا وقع عدوان على وطننا سنكون جزءاً لا يتجزأ من الدرع الحامي للأمن القومي".

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