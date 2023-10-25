باسيل التقى تكتل "التوافق الوطني": لا نريد الحرب لكن في حال تم الإعتداء علينا سنقوم بالدفاع عن أنفسنا

أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، عقب لقائه نواب تكتل "التوافق الوطني"، إلى "أننا لا نريد الحرب ولا نسعى إليها، لكن في حال تم الإعتداء علينا سنقوم بالدفاع عن أنفسنا".

بدوره، لفت النائب فيصل كرامي إلى أنّ "إسرائيل تقوم بإنتهاك كل المواثيق الدولية يوميًا، ولا يمكن مواجهة العدوان الإسرائيلي في لبنان إلا بوحدة الصف".