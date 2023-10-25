أشار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، عقب لقائه نواب تكتل "التوافق الوطني"، إلى "أننا لا نريد الحرب ولا نسعى إليها، لكن في حال تم الإعتداء علينا سنقوم بالدفاع عن أنفسنا".
بدوره، لفت النائب فيصل كرامي إلى أنّ "إسرائيل تقوم بإنتهاك كل المواثيق الدولية يوميًا، ولا يمكن مواجهة العدوان الإسرائيلي في لبنان إلا بوحدة الصف".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل التقى تكتل "التوافق الوطني": لا نريد الحرب لكن في حال تم الإعتداء علينا سنقوم بالدفاع عن أنفسنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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