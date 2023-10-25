بري التقى شيا وعرض معها آخر المستجدات في لبنان والمنطقة

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة . كما عرض بري الاوضاع واخر التطورات خلال استقباله سفير الدنمارك كريستوفر فيفيكه . وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس سفير النيجيري غوني مودو زانا بورا في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان .

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