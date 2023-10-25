كركي: تسهيل استفادة المضمونين النازحين من الجنوب من التقديمات الصحية

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان " نظرا للظروف الامنية السائدة في جنوب لبنان وللإقفال القسري لبعض مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات العامة والخاصة الواقعة قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، وحيث أن المضمونين والمستفيدين على عاتقهم لا يستطيعون الحصول على الاوراق والمستندات الشخصية الثبوتية اللازمة لإصدار موافقات الاستشفاء، وبناء على اقتراح مديرية ضمان المرض والامومة، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميما بتاريخ 25/10/2023 حمل الرقم 1810 طلب بموجبه الى رؤساء المكاتب والمستخدمين، كلٌ فيما خصَّ، بالنسبة للمضمونين النازحين من جنوب لبنان فقط، تنفيذ ما يلي :

- إصدار الموافقات الاستشفائية اللازمة وفقا للاوراق المتوافرة، على أن يستبدل إخراج القيد الفردي بإحدى الوثائق التي تعرف عن المضمون المريض (أو المستفيد) التالية:

" إفادة مختار

" صورة عن رخصة القيادة

" دفتر السيارة

" صورة عن بطاقة الإعاقة،

" إخراج قيد قديم

على أن يتعهد المضمون بتأمين الأوراق الثبوتية المطلوبة أصولا فور عودة الاستقرار والأمن الى القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية.

- تمديد التحقيقات الاجتماعية وتحقيقات بلوغ السن لإصدار الموافقات، بغض النظر عن مكتب تبعية المضمون.