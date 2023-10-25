الأبيض خلال إطلاق الحملة الوطنية للتوعية ضد التسمم بالرصاص: مستمرون بتقديم خدماتنا بقطاع الصحة

أطلقت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وكالة الاستجابة للصحة والبيئة (Hera)، ومنظمة الصحة العالمية - مركز العمل في مجال الصحة البيئية، الحملة الوطنية للتوعية ضد التسمم بالرصاص 2023 تحت شعار "إنهاء التسمم بالرصاص في مرحلة الطفولة".

وأكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، في كلمة، أنّ "الترابط بين الصحة والبيئة امر مهم بالنسبة لوزارة الصحة"، مشيرًا إلى أنّ "الصحة السليمة في البيئة السليمة".التسمم بالرصاص امر مهم الاضاءة عليه اذ انه يؤثر على المجتمع ككل".

وعبر الأبيض عن سعادته بالتقدم الذي احرز في هذا المجال، مؤكدا "التزام وزارة الصحة بالتعاون مع المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية ومع الشركاء المحليين ومن ضمنهم وكالة الاستجابة للصحة والبيئة (Hera)، بالعمل على تطوير الابحاث والقوانين".

ومن جهة أخرى، لفت الابيض الى انه "في ظل الاوضاع الراهنة بات الهم الاساسي لوزارة الصحة اليوم الاستعداد في حال حدوث اي عدوان على لبنان"، مؤكدا "ان اطلاق هذه الحملة في هذه الظروف مهم جدا، اذ ان الهدف الاساسي لاي عدوان هو التأثير على عزيمة المواطنين وعرقلة تقديم الخدمات لهم فيفقدون الامل، ولكن هذه المناسبة تحمل رمزية أساسية وهي أن عزيمة اللبنانيين وارادتهم قوية".