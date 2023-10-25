"سانا": خروج مطار حلب عن الخدمة جرّاء عدوان جوي إسرائيلي

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، نقلًا عن مصدر عسكري، بأنّ "حوالي الساعة 13:25 هذا اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفًا مطار حلب الدولي، ما أدى لحدوث أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة".

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