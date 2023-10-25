إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في قاعدة سلاح الجو في عوفدا شمال إيلات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنّ "صفارات الإنذار دوت في قاعدة سلاح الجو في عوفدا شمال إيلات". وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عن "قصف إيلات بصاروخ "عياش 250" ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الأبرياء".

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