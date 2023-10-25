"بلومبرغ": تركيا تعلّق خطط التعاون مع إسرائيل بمجال الطاقة ووزير الطاقة التركي يلغي زيارة لتل أبيب

أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأنّ تركيا تُعلّق خطط التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، ووزير الطاقة التركي يلغي زيارة إلى تل أبيب. وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّه "كان لدينا حسن نية تجاه إسرائيل لكنهم أساؤوا حسن نيتنا وألغيت زيارتي لإسرائيل"، مؤكدًا أنّه "حان الوقت لنتحدث بوضوح مع من يقتلون النساء والأطفال".

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