اخبار العالم

عدد قياسي.. 114 مليون نازح في العالم

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عدد قياسي.. 114 مليون نازح في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب
أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة نزوح قسري في جميع أنحاء العالم تجاوز 114 مليون شخص، وهو رقم قياسي.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان «يرجح أن يكون عدد الأشخاص النازحين بسبب الحرب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم تجاوز 114 مليون شخص في نهاية أيلول/سبتمبر»، فيما أكد متحدث باسمها أن هذا الرقم يعتبر قياسياً منذ بدء المفوضية بجمع البيانات.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا