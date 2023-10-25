شكرا لقرائتكم خبر عن عدد قياسي.. 114 مليون نازح في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة نزوح قسري في جميع أنحاء العالم تجاوز 114 مليون شخص، وهو رقم قياسي.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان «يرجح أن يكون عدد الأشخاص النازحين بسبب الحرب والاضطهاد والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم تجاوز 114 مليون شخص في نهاية أيلول/سبتمبر»، فيما أكد متحدث باسمها أن هذا الرقم يعتبر قياسياً منذ بدء المفوضية بجمع البيانات.