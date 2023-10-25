شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تؤيد تشكيل مهمة بحرية أوروبية لحراسة الحدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للبرلمان الأربعاء، إن إيطاليا ستؤيد تشكيل مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي لحراسة الحدود البحرية.

وذكرت ميلوني لمجلس الشيوخ قبل اجتماع لزعماء الاتحاد «إيطاليا ستؤيد تشكيل مهمة بحرية أوروبية بالاتفاق والتعاون مع سلطات شمال إفريقيا».

وأفادت أيضاً بأن إيطاليا تريد من التكتل زيادة الأموال المتاحة لمعالجة الهجرة غير الشرعية الجماعية في ميزانية الفترة من عام 2021 إلى 2027، إذ تواجه روما زيادة في أعداد قوارب المهاجرين الوافدة إلى شواطئها الجنوبية.