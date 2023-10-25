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أردوغان يلغي كل خططه لزيارة إسرائيل

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يلغي كل خططه لزيارة إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - أ ف ب
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إلغاء كل خططه لزيارة إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.
وقال أردوغان أمام كتلة نواب الحزب الحاكم في البرلمان: «كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب».
وكان الرئيس التركي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر في نيويورك.
وأضاف «صافحت هذا الرجل، كانت لدينا نوايا حسنة لكنه استغلها.. كان يمكن أن تكون العلاقات مختلفة لكن هذا الأمر لن يحصل بعد الآن للأسف».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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