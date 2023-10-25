شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يلغي كل خططه لزيارة إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - أ ف ب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إلغاء كل خططه لزيارة إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

وقال أردوغان أمام كتلة نواب الحزب الحاكم في البرلمان: «كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب».

وكان الرئيس التركي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الأولى في أيلول/سبتمبر في نيويورك.

وأضاف «صافحت هذا الرجل، كانت لدينا نوايا حسنة لكنه استغلها.. كان يمكن أن تكون العلاقات مختلفة لكن هذا الأمر لن يحصل بعد الآن للأسف».